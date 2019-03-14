РИАМО - 14 мар. По мнению президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, главная проблема в стране – это отсутствие эффективной системы госуправления, сообщает ТАСС.

Во время финального этапа конкурса «Лидеры России» один из участников проекта обратился к банкиру с просьбой назвать три главные проблемы России.

«Можно одну? Отсутствие эффективной системы государственного управления, это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически», – ответил Греф.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Заявки для регистрации подали более 227 тысяч человек. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.