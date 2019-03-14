РИАМО - 14 мар. В Москве могут установить памятный знак «Метрострою» на месте первой шахты столичного метрополитена, сообщил в четверг журналистам председатель комиссии Московской городской думы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

«Комиссия считает, что достижения «Метростроя» настолько серьезны у нас в городе, что он вполне заслуживает памятник. Привязывать какой-то дате было неправильно. Мы полностью поддержали идею установки памятного знака «Метрострою», – сказал Воскресенский.

В ходе заседания он отметил, что данная инициатива поступила в Мосгордуму от ОАО «Метрострой», которое планирует установить памятный знак за свой счет на месте первой шахты, расположенной на Русаковской улице.