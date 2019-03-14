РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. На проспекте Юных Ленинцев подмосковного Подольска столкнулись два легковых автомобиля в четверг днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Юных Ленинцев у автобусной остановки «Поворот на Цемзавод». Я проезжал мимо сегодня (14 марта – ред.) около 16:00. Увидел, что столкнулись два легковых автомобиля. Машину скорой помощи не видел», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 16:53 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более одного километра. Средняя скорость движения – 7 километров в час.