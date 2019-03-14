РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил коллектив гимназии №56 с 80-летним юбилеем учреждения, директор гимназии и ряд учителей получили знак отличия, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в гимназии №56 прошло торжественное мероприятие, посвященное ее 80-летнему юбилею.

«Гимназия №56 – отличная школа. Восемьдесят лет – торжественная дата. Поздравляю замечательный коллектив во главе с директором Натальей Мартиросовой. С праздником!» – сказал Ружицкий.

Он вручил Мартиросовой и ряду учителей знак отличия «За усердную службу». Также глава Люберец подарил гимназии сертификат на сумму 80 тысяч рублей на закупку оборудования. Коллектив школы удостоили благодарности главы муниципалитета.

Помимо Ружицкого, коллектив гимназии поздравил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Он вручил коллективу диплом Мособлдумы, а учителям – благодарственные письма.

Гимназия №56 была основана в 1938 году. Она находится в поселении Красково городского округа Люберцы.