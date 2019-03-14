РИАМО – 14 мар. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что управленцу необходимо принимать решения, иначе он не нужен, сообщает в четверг Газета.ru.

В Сочи проходит финальный этап конкурса управленцев «Лидеры России».

«Если управленец не принимает решение, он не нужен», — сказал Кириенко на финале конкурса.

Он сравнил управленцев, которые боятся принимать решения, с мастерами токарного цеха, которые не производят детали.

Кириенко также заметил, что управленец почти всегда работает в условиях недостатка информации и времени и должен сам брать ответственность за все риски и решения.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.