РИАМО – 14 мар. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что управленцу необходимо принимать решения, иначе он не нужен, сообщает в четверг Газета.ru.
В Сочи проходит финальный этап конкурса управленцев «Лидеры России».
«Если управленец не принимает решение, он не нужен», — сказал Кириенко на финале конкурса.
Он сравнил управленцев, которые боятся принимать решения, с мастерами токарного цеха, которые не производят детали.
Кириенко также заметил, что управленец почти всегда работает в условиях недостатка информации и времени и должен сам брать ответственность за все риски и решения.
Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.
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