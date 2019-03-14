РИАМО - 14 мар. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Сергиево-Посадском районе Подмосковья пострадали 13 человек, трое из них в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате ДТП в Сергиево-Посадском районе пострадали 13 человек. Трое в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальные 10 получили легкие травмы и ушибы. После осмотра врачами отпущены домой на амбулаторное лечение», – сказал собеседник агентства.

Столкновение легковой машины и автобуса произошло недалеко от поселка Лоза в Сергиево-Посадском районе в 09:30 в четверг.

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