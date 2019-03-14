РИАМО - 14 мар. Жительница Москвы Наталья Жижко стала второй на чемпионате мира по профессиональной флористике Interflora World Cup 2019, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Москвичка Наталья Жижко взяла серебро на чемпионате мира по флористике Interflora World Cup. Это самое значимое событие в профессии, которое проходит всего раз в четыре года. Наталья соревновалась с коллегами из 23 стран и стала первой россиянкой, взявшей такую престижную награду. Болели за нее с командой фестиваля #Цветочныйджем», – написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Столичный градоначальник также поздравил флориста.

Чемпионат мира Interflora-FTD World Cup – один из наиболее престижных международных конкурсов мастеров цветочного дизайна, организованный компанией Interflora Inc – одним из мировых лидеров в сфере доставки цветов. Чемпионат 2019 года прошел с 1 по 3 марта в Филадельфии.