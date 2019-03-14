РИАМО - 14 мар. Следственные органы имеют достаточно оснований для возбуждения уголовного дела в отношении застройщика жилого комплекса «Троицкая Ривьера», расположенного в Троицке на улице Заречная, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Об этом сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров по итогам заседания межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков в прокуратуре города Троицка.

«Застройщик объекта ООО «ИнтерьерДизайнПроект» до настоящего времени так и не обеспечил газификацию дома и не подключил его к теплу. При этом АО «Мособлгаз» завершило работы по строительству подводящего газопровода до границ земельного участка ООО «ИнтерьерДизайнПроект», – отмечается в материале.

Кроме того, никакие работы по устранению замечаний Мосгосстройнадзора в части строительной готовности и ввода объекта в эксплуатацию не ведутся. Администрация Троицка направила обращение в прокуратуру по факту бездействия застройщика.

«В связи с задержкой сроков передачи квартир гражданам комитет направлял в правоохранительные органы обращение о проведении доследственной проверки в отношении застройщика. Москомстройинвест настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении застройщика, так как результаты его ежеквартальной отчетности свидетельствуют о возможном выводе привлеченных денежных средств граждан из стройки», – сказал Гончаров.

Он отметил, что данный объект включен в «Дорожную карту» по осуществлению мер по решению проблем пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков граждан. Вместе с тем решение вопроса находится под контролем города и Москомстройинвеста.

Как напоминается в материале, с декабря 2017 года застройщик объекта находится в банкротстве.