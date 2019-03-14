РИАМО – 14 мар. Банк «Возрождение» расширил функциональность интернет-банка сервисом досрочного погашения кредитов, теперь клиенты могут полностью или частично погашать ипотечные и потребительские кредиты без посещения офиса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Для совершения досрочного погашения клиенту банка необходимо зайти в раздел своего кредита в интернет-банке, далее – в «Досрочное погашение» и кликнуть функцию «Погасить досрочно». При частичном погашении сумма будет списана с текущего счета клиента в день оплаты кредита, установленного в его кредитном договоре в соответствии с выбранной опцией – с уменьшением срока кредита или суммы ежемесячного платежа», — говорится в сообщении.

При заявке на полное погашение кредит будет закрыт в день, выбранный клиентом.

Сервис также повышает удобство взаимодействия клиента с банком: после осуществления досрочного погашения происходит автоматический перерасчет, и клиент сразу получает актуальную информацию о кредите – оставшейся сумме кредита, графике платежей и так далее.

Банк «Возрождение» постоянно развивает свои дистанционные сервисы. Интернет-банк «Возрождения» был полностью обновлен в августе 2018 года, и с тех пор количество его пользователей увеличилось вдвое.