РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Дорожное полотно на улице Комсомольская в подмосковном Красногорске отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале о ямах на проезжей части возле домов №№2-6 на улице Комсомольская в Красногорске. По его словам, из-за повреждений дорожного полотна водители вынуждены выезжать на встречную полосу, нарушая правила дорожного движения.

«Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».