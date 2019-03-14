РИАМО - 14 мар. Бюст главному хирургу СССР и России, академику РАН Виктору Савельеву могут установить в городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова на Ленинском проспекте в Москве, сообщил в четверг председатель комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

«О возведении бюста Савельеву, дар городу. Предложение поступило от генерального секретаря Российского общества хирургов Андрея Федорова. Место возведения: Ленинский проспект, дом 10, корпус 5, на территории клинической больницы имени Пирогова. Источник финансирования – средства Российского общества хирургов», – сказал Воскресенский в ходе заседания в Мосгордуме.

Он отметил, что Москомархитектура, Мосгорнаследие и депутаты района Якиманки поддерживают установку бюста Виктору Савельеву.

Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме единогласно поддержали данную инициативу.