РИАМО - 14 мар. Благодаря работе наземной маршрутной сети «Магистраль» общественный транспорт стал приходить в три раза быстрее, автобусами «Магистраль» воспользовались 320 миллионов пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Два с половиной года назад мы запустили наземную маршрутную сеть «Магистраль», которая связала центр столицы с отдаленными районами. Москвичи быстро оценили ее удобство. Транспорт стал приходить в три раза быстрее, и появилась хорошая альтернатива метро», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что с начала работы маршрутной сети ею воспользовались уже 320 миллионов пассажиров.