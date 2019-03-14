РИАМО - 14 мар. В 2018 году Госжилинспекция Московской области (ГЖИ) помогла вернуть жителям региона 84 миллиона рублей, необоснованно начисленных за ЖКУ, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2018 году подмосковные жилищные инспекторы обследовали 170 тысяч многоквартирных домов, было проведено 98 тысяч проверок, по итогам которых выявлено 177 тысяч нарушений. 84 миллиона рублей были возвращены собственникам за некачественно оказанные и навязанные жилищно-коммунальные услуги», – говорится в сообщении.

Перерасчеты управляющие организации произвели по предписаниям Госжилинспекции.

Кроме того, в прошлом году две подмосковные управляющие организации, неудовлетворительно исполнявшие обязанности по управлению МКД, по инициативе ГЖИ лишились лицензии. Основным аргументом для аннулирования лицензии было значительное количество нареканий к работе УК со стороны жителей и неисполнение предписаний надзорного ведомства.

Также в прошлом году по поручению губернатора Подмосковья была переработана методика подсчета рейтинга управляющих компаний, он стал гораздо более прозрачным. Теперь оценка УК проводится по аналогии с оценкой гостиниц по системе звезд, от одной звезды до пяти.

Изначально в рейтинге было 67 УК, получивших лишь одну звезду. Благодаря усилению контроля за работой УК из «красной зоны», предметной работе с каждой из них и оказанию всей необходимой помощи для улучшения качества оказываемых жителям услуг, на конец 2018 года в Московской области не осталось ни одной УК, рейтинг которой был бы ниже двух звезд.

«Задача ГЖИ на 2019 год – добиться, чтобы в области не осталось «двоечников», и самой низкой оценкой для подмосковных УК стали твердые три звезды и выше», – подчеркнул Пестов.

Главная задача ГЖИ – обеспечение прав и законных интересов жителей при предоставлении им жилищных и коммунальных услуг, а также развитие общественного контроля за качеством оказания ЖКУ.

Совместно со штатными сотрудниками ГЖИ в Подмосковье работает 102 общественных жилищных инспектора. В 2018 году они приняли участие более чем в 3 тысячах проверок, зафиксировали множество нарушений и способствовали их устранению.

Также специалистами Государственной жилищной инспекции Московской области проводится системная работа по обеспечению безопасности газового оборудования в многоквартирных домах. Инспекторы ГЖИ проводят обследования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В 2018 году Госжилинспекцией совместно со специализированными организациями и ведомствами было проверено более 5,1 тысячи МКД, выявлено и устранено более 3 тысяч нарушений, связанных с неисправным бытовым газовым оборудованием.

В 2019 году данная работа продолжается. Одна из задач ГЖИ на текущий год – обеспечить заключение договоров на техобслуживание газового оборудования 100% собственниками газифицированных квартир.