РИАМО - 14 мар. В Воскресенске 17 марта стартует фестиваль вокально-хореографического творчества «Таланты без границ», в нем примут участие конкурсанты из 11 муниципалитетов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Ежегодный открытый фестиваль-конкурс вокально-хореографического творчества среди любительских коллективов и исполнителей «Таланты без границ» стартует 17 марта в Воскресенске. В этом году в нем примут участие конкурсанты из 11 муниципалитетов Московской области: Воскресенска, Раменского, Серпухова, Реутова, Коломны, Егорьевска, Ликино-Дулева, Павловского Посада, Озер, Каширы, Электростали», – говорится в сообщении.

За победу могут побороться участники от пяти лет. Творческие испытания будут проходить каждую субботу в течение месяца во дворцах культуры Воскресенска.

Солисты, ансамбли и хоровые коллективы представят номера в четырех номинациях: народная песня, народный танец, эстрадная песня и современный танец. В состав жюри войдут видные деятели культуры, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Лауреаты конкурса получат дипломы на гала-концерте, который пройдет 14 апреля в ДК «Химик» имени Н.И. Докторова.

Конкурс «Таланты без границ» проводится более 15 лет в Воскресенском районе. Он ежегодно объединяет воскресенцев и гостей из других городов, а также способствует обмену творческим опытом между участниками.