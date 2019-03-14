РИАМО – 14 мар. Меню покупки билетов на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» станет удобнее для пассажиров, все тарифы будут размещены в пределах одной страницы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Обновленный интерфейс этих каналов позволит пассажирам быстрее ориентироваться в тарифной сетке и выбирать наиболее подходящий тариф. Меню будет разделено на две группы: билеты в одну сторону и билеты «туда-обратно». Каждый тариф обозначен иконками – они отображают количество пассажиров, на которое рассчитан билет по определенному тарифу», – отмечается в сообщении.

Все тарифы будут размещены в пределах одной страницы. Таким образом, всю основную информацию о тарифах и стоимости билетов пользователь сможет получить единовременно, при этом в меню задействован минимум текстовых символов для удобства восприятия.

Генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева уточнила, что организована работа нескольких фокус-групп, чтобы оценить удобство восприятия и доступность информации в меню покупки билетов.

«По результатам исследования решили модернизировать интерфейс онлайн-каналов, а в дальнейшем и билетопечатающих автоматов, с применением современных экранных форм, которые позволят пассажирам покупать билет еще быстрее и удобнее», – дополнила она.

Кроме того, был проведен ряд социологических опросов среди пассажиров «Аэроэкспресс» для исследования удобства восприятия названий тарифов. По результатам опроса принято решение переименовать тариф «Пара» в «Парный», «Семья и друзья» – в «Группа». Условия тарифов остаются прежними.

«Мы считаем, что названия тарифов должны максимально точно отражать их суть, чтобы пассажиры могли сразу выбрать максимально подходящее для себя предложение. Ассоциативные названия не всегда в полной мере справляются с такой задачей. В связи с этим, мы решили упростить названия двух тарифов для удобства восприятия», – резюмировала Бисембаева.

В 2018 году популярность групповых тарифов «Аэроэкспресс» выросла на 80% – билеты по ним приобрели 1,3 миллиона пассажиров.

Тарифы позволяют значительно сэкономить при поездке в аэропорт вдвоем или компанией. Так, билет по тарифу с новым названием «Группа» рассчитан на проезд компании до четырех человек в одну сторону или в аэропорт и обратно. При выборе такого тарифа стоимость поездки для каждого составит чуть более 200 рублей. При выборе тарифа «Парный» проезд для каждого будет стоить 360-425 рублей в зависимости от того, в одну или в две стороны едут пассажиры.