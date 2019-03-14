РИАМО - 14 мар. Для пассажиров, желающих отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга в Москву или в Нижний Новгород и в обратном направлении 1 мая и 9 мая, ОАО «РЖД» предлагает при покупке билетов воспользоваться специальной праздничной акцией, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

«Билеты в экономический класс всех поездов «Сапсан», курсирующих 1 и 9 мая между Санкт-Петербургом и Москвой можно приобрести по сниженной фиксированной стоимости – от 2401 рубля, а между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом – от 3104 рублей», – говорится в сообщении.

Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.