РИАМО - 14 мар. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями бизнеса 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Двадцать седьмого марта в 11:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Встречу проведет заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», – говорится в сообщении.

Место проведения: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области.

Регистрация на участие по ссылке. Окончание регистрации – 21 марта, 10:00

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области: http://mosreg.ru.