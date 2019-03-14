РИАМО - 14 мар. ГУ МВД России по столице опровергло информацию о том, что в ходе обысков на рынках «Садовод» и в торговом центре «Москва» было изъято более 2 миллиардов рублей и оборудование для майнинга криптовалют, сообщается на сайте ведомства.

В рамках системной повседневной работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства столичными полицейскими осуществлены проверочные мероприятия на объектах массового скопления иностранных граждан. По всем выявленным нарушениям организовано принятие необходимых мер.

«Отдельно заявляем, что сообщения, размещенные в некоторых СМИ, о том, что на территории некоторых рынков города Москвы полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме более 2 миллиардов рублей, а также оборудование для майнинга криптовалют, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Проверки торговых объектов стартовали в начале этой недели. Рейды проводит полиция совместно с бойцами Росгвардии.