РИАМО - 14 мар. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию гидротехнических сооружений на мелиоративных системах Яхромской поймы в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Осушительно-оросительная система Яхромской поймы расположена на площади 10 тысяч гектаров в Дмитровском городском округе. Мелиоративная система низины представляет собой комплекс устройств, поддерживающих необходимое водное и питательное состояние почвы с целью поддержания экологического баланса и достаточного уровня плодоносности. Обновление объектов системы поможет в предотвращении выбытия из сельскохозяйственного оборота 800 гектаров земель.

«Проектом, рассмотренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция трех межхозяйственных каналов, входящих в состав комплекса гидротехнических сооружений поймы. Общая длина реконструируемых межхозяйственных каналов составляет 7,79 километра. Участок работ расположен неподалеку от деревень Бунятино, Давыдково и Петраково, села Куликово и поселка Луговой», – отмечается в сообщении.

Десятая очередь работ включает расчистку и профилирование каналов, восстановление и защиту откосов посевом трав, укрепление габионными сетчатыми изделиями, а также реконструкцию трубопереездов.

Кроме того, будут проведены обустройство канала протяженностью 3,04 километра с целью спрямления участка реки Старая Яхрома, реконструкция 2,4 километра дамб-дорог и оросительной насосной системы №3.

Обновление мелиоративной системы Яхромской поймы проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».