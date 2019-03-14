РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Светофор на Путилковском шоссе в подмосковном Красногорске отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь указал на портале, что на перекрестке в деревне Путилково горокруга Красногорск не работает светофор, что затрудняет и делает опасным левый поворот.

«Истринское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело ваше обращение по вопросу неработающего светофора на автомобильной дороге Путилковское шоссе и сообщает, что работы по восстановлению работы светофора на указанной автомобильной дороге выполнены», – сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

По его словам, указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«В настоящее время продолжается процедура передачи указанного в обращении светофорного объекта в собственность Московской области. Планируемая дата завершения работ – 15 июля 2019 года», – заключил Дмитрив.