РИАМО - 14 мар. В столичном спорткомплексе «Лужниих» 7 апреля откроется новый беговой сезон, маршрут забега «Апрель» пройдет вокруг олимпийского комплекса по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники преодолеют дистанцию в пять километров и смогут полюбоваться видом на высотки «Москва-Сити», Воробьевскую набережную и здания МГУ имени Ломоносова. Старт забега состоится в 10:00. Сбор участников у городка, расположенного рядом с Малой спортивной ареной», – говорится в сообщении.

«Апрель» подойдет как новичкам, так и опытным бегунам. Для первых это оптимальная дистанция, для вторых – возможность показать высокий результат на ровной трассе.

В прошлом году в забеге приняли участие 5 тысяч человек. Лучший результат среди мужчин продемонстрировал Иван Панферов (14 минут и 51 секунда).

Кроме «Апреля», в этом сезоне запланировано еще девять забегов. 20 апреля и 5 октября пройдет благотворительный забег с собаками «Быстрый пес», 21 апреля и 6 октября — классический кросс «Лисья гора», 19 мая — Московский полумарафон, 2 июня — Красочный забег, 13 июля — Ночной забег. 18 августа по центральным набережным столицы пробегут участники полумарафона «Лужники», а 22 сентября состоится главное беговое событие сезона — Московский марафон.