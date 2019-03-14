РИАМО – 14 мар. Лечение певицы Юлии Началовой проходит под личным контролем руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее 38-летнюю исполнительницу доставили в реанимацию одной из столичных больниц – у певицы 8 марта резко поднялся уровень сахара в крови. Кроме того, у нее есть другие серьезные заболевания.

«Хрипун периодически созванивается с главным врачом клиники, где находится Началова. Кроме того, все медики строго предупреждены о том, что информация о болезни не должна сообщаться никому, кроме ближайших родственников певицы», – сказал источник агентства в мэрии столицы.

По его данным, состояние Началовой расценивается как стабильно тяжелое, она по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. Сейчас в палату к Юлии пускают только ее родителей.

Причиной болезни стал резкий скачок сахара в крови (показатель приблизился к критической отметке), а также воспаление раны на ноге.

Ранее PR-директор исполнительницы Анна Исаева сообщила, что состояние Началовой немного улучшилось.