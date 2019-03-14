РИАМО - 14 мар. В Подмосковье зафиксировали еженедельную тенденцию по снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом на 5-8%, на прошлой неделе превышение эпидпорога зафиксировали в трех муниципалитетах среди детей до 2 лет и в одном муниципалитете среди детей от 3 до 6 лет, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

По данным мониторинговых наблюдений в период со 2 марта по 7 марта (10 неделя), на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 49302 случая заболеваний ОРВИ и гриппом (показатель – 66,17 на 10 тысяч населения).

«Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин. В последние 3 недели отмечается тенденция к снижению заболеваемости на 5-8% еженедельно», — говорится в сообщении.

Среди детей до 2 лет превышение порогового уровня заболеваемости было зарегистрировано в трех муниципалитетах, в возрастной группе от 3 до 6 лет – в одном. В остальных возрастных группах превышений пороговых уровней не отмечалось.

«В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 57,7% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа типа А, а также РС-вирусов и аденовирусов», — добавляется в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Нужно сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте, избегать тесного контакта с людьми с признаками заболевания, регулярно тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещение, есть как можно больше продуктов с витамином С.