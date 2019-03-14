РИАМО - 14 мар. Российская певица Юлия Началова все еще находится в реанимации, но ее состояние улучшилось, сообщила PR-директор исполнительницы Анна Исаева.

Ранее 38-летнюю исполнительницу доставили в реанимацию одной из столичных больниц – у певицы 8 марта резко поднялся уровень сахара в крови. Кроме того, у нее есть другие серьезные заболевания. Представители певицы поначалу отрицали болезнь Началовой, утверждая, что она находится в Риме.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается», – написала Исаева в Instagram.

По данным СМИ, состояние певицы врачи оценивают как тяжелое. Артистка находится на лечении в одной из столичных клиник, ее поместили в искусственную кому.