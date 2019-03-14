РИАМО - 14 мар. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минприроды России решить в течение месяца вопрос об изменении границ национального парка «Лосиный остров» из-за модернизации Щелковского шоссе, сообщает в четверг ТАСС.

Поручение было дано по итогам встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым 11 марта.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в связи с предложением главы Подмосковья о модернизации Щелковского шоссе и уточнении границ национального парка «Лосиный остров» дал поручение министерству юстиции и министерству природных ресурсов и экологии проработать данный вопрос и принять необходимые решения в рамках действующего законодательства в месячный срок», – говорится в сообщении.

Из-за модернизации Щелковского шоссе потребуется изъять из территории «Лосиного острова» около 100 гектаров и вырубить на них 32 гектара. Однако к парку планируется присоединить территории Горенского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ «Мособллес» площадью более 1,1 тысячи гектаров, а также территории Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России ‎площадью 720 гектаров. Леса, которые войдут в состав национального парка, по качеству и породному составу деревьев равноценны территории, исключаемой из состава «Лосиного острова».

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Игорь Тресков, окончательный проект дороги разработают после того, как границы парка будут уточнены.

Новое направление Щелковского шоссе могут начать строить в 2021 году, в ближайшие два года будет разрабатываться проектирование дороги. Протяженность нового Щелковского шоссе составит около 19 километров, строительство нового направления может стоить около 47 миллиардов рублей, точная сумма будет известна по итогам проектирования.