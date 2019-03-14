РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. Начальника архивного отдела №3 Муниципального архива Подольска Светлану Чернышову наградили благодарностью губернатора Московской области на заседании коллегии Главного архивного управления Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На мероприятии, в котором приняли участие заместитель председателя правительства Московской области, министр образования региона Ольга Забралова и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, подвели итоги работы архивной службы Подмосковья за 2018 год и обозначили задачи на текущий год.

«Начальник архивного отдела №3 Подольского муниципального архива Светлана Чернышова 13 марта на расширенном заседании коллегии Главного архивного управления Московской области была награждена благодарностью губернатора Московской области», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в архивохранилищах государственных и муниципальных архивов Московской области сосредоточено 5,1 миллиона документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения Подмосковья с конца XVIII века по настоящее время, из них 34,6 тысячи документов отнесены к категории особо ценных, а 27 включены в государственный реестр уникальных документов архивного фонда Московской области.

В Подольском муниципальном архиве находится около 150 тысяч единиц хранения (документов) с 1860 по 2018 годы. Только в прошлом году на хранение было принято более 2 тысяч дел: документов органов исполнительной власти, органов ЗАГСа, нотариальных действий и другие.