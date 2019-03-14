РИАМО – 14 мар. Рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе завершат в октябре, работы ведут в три смены, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Мы собираемся завершить «Кучино» досрочно: не в декабре этого года, как предполагалось, а в октябре», — сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин в ходе «Часа правительства» в Мособлдуме.

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Его рекультивация началась в марте 2018 года.

В этом году также планируется закончить рекультивацию полигона «Дубна Левобережная». В 2020 и 2021 годах завершатся работы на полигонах «Долгопрудный», «Аннино» в Рузе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкине и «Слизнево» в Наро-Фоминске.