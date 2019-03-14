РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В подмосковном Подольске во время установки новых автобусных остановок выяснилось, что они не подходят по размеру, их демонтировали, теперь, по результатам нового конкурса, установят подходящие павильоны в текущем году, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Программа обновления автобусных остановок стартовала в Подмосковье летом прошлого года. По плану в регионе должны были смонтировать более 3,5 тысячи павильонов, в Подольске – 228 павильонов, 72 из которых должны были установить на дорогах местного значения. В итоге из 72 запланированных были установлены и остеклены 70, к некоторым из которых имеются претензии по качеству асфальтобетонного покрытия. А вот из 156 павильонов на региональных дорогах было установлено только 118, и то с большим количеством нарушений.

«В ходе региональной программы обновления автобусных остановок павильоны сначала ставили, потом увозили. Приходилось даже принимать меры прокурорского реагирования. Причина проста – при проведении конкурса не рассчитали площадь посадочных площадок. Остановки, которые привезли, пришлось демонтировать и временно возвращать старые, и то с опозданием. Мы с «Мосавтодором» эту тему неоднократно в жесткой форме обсуждали», – сказал Пестов.

По его словам, в текущем году проведут новый конкурс, правильные подготовительные работы и вдоль региональных дорог установят новые автопавильоны.

Помимо этого, у имеющихся остановок был обнаружен еще один серьезный недостаток – конструкции стали быстро ржаветь. В связи с этим исполнителям также были предъявлены претензии. ЗАО «Приоритет-Строй Инжиниринг» является подрядчиком и в случае с муниципальными дорогами, и с региональными. Городской округ подписал с ним контракт на 29,5 миллиона рублей, «Мосавтодор» – почти на 70 миллионов рублей.