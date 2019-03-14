РИАМО – 14 мар. Управляющая организация ООО «УК Олимп» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области и восстановила освещение в подъезде жилого дома в подмосковном Клину, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Предписание о приведении в нормативное состояние общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: улица 60 лет Комсомола, дом №16, корпус 3 было выдано после проведения выездной внеплановой проверки по обращению жительницы. В подъездах дома ограничено освещение. Из-за этого по вечерам трудно открывать ключами входные двери в квартиры, лестничную площадку в глазок не видно, можно споткнуться в темноте и получить травму. Управляющая компания бездействует.

«Получив данное обращение, сотрудники Госжилинспекции оперативно выехали на проверку для выяснения обстоятельств. В ходе проверки инспекторы установили, что освещение частично отсутствует в местах общего пользования в подъездах №№1, 2 и 3. На каждом этаже располагалось по три осветительных прибора, из которых работает только по одному, а на межэтажных площадках осветительные приборы не работают вовсе», – говорится в сообщении.

Кроме всего прочего, в подъезде №2 обнаружен щиток вводно-распределительного устройства электроэнергии (ВРУ), в котором автомат распределения электроэнергии в места общего пользования отключен и опломбирован поставщиком электроэнергии.

«Управляющая компания ООО «УК Олимп» получила предписание об устранении всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки, в том числе надзорное ведомство указало на необходимость урегулирования проблем с РСО», – отмечается в материале.

Основной обязанностью управляющих организаций является надлежащее содержание общего имущества собственников многоквартирных домов с целью обеспечения их безопасного и комфортного проживания.

«В данном случае сотрудники УК не просто не исполнили свои обязанности, но и хладнокровно наблюдали за тем, как люди мучаются без освещения. Хочу напомнить и предупредить все управляющие организации: вам следует не только тщательнее следить за жилищным фондом, но и внимательнее относиться к собственникам жилья, потребителям коммунальных услуг, которые вас кормят. Мы не можем допустить, чтобы самые элементарные вещи не выполнялись и оставались безнаказанными», – сказал Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

В адрес генерального директора ООО «УК Олимп» был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. На данный момент дело о совершении административного правонарушения находится на рассмотрении мирового суда.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые работы по восстановлению освещения мест общего пользования в полном объеме в установленные сроки.