РИАМО - 14 мар. Алексей Венедиктов победил на выборах главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», на собрании журналистов за него проголосовало большинство человек, он сохранил пост главреда на следующие пять лет, сообщается на сайте радио «Эхо Москвы».

«За него проголосовали 79 человек. Его соперник Алексей Голубев получил 22 голоса. Испорченных бюллетеней – семь. Совет директоров теперь должен утвердить Венедиктова и подписать контракт на пять лет», – говорится в сообщении.

Алексей Венедиктов – российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».