РИАМО – 14 мар. Бесплатная встреча «Экстремальный самокат» пройдет в коворкинг-центре OZ HUB подмосковного Орехово-Зуева 27 марта, сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Кочедыков, участник команды Urban Games, в прошлом профессиональный райдер (выступал за английскую команду Supreme Scooters), 27 марта расскажет об истории происхождения этого спорта, отличительных особенностях экстремального самоката от городского, разновидностях стилей», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на встрече также обучат нескольким элементарным движениям экстремальной езды. Мероприятие пройдет 27 марта в 18:30 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №99.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.