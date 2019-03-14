РИАМО - 14 мар. Днем в четверг в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 11 метров в секунду, температура на всей территории города составляет плюс 1-3,9 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха – плюс 2,2 - 2,8 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – плюс 1-3,4 градуса, местами порывы южного ветра до 11 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В других округах столицы небольшая облачность без осадков, температура составляет плюс 1,5 – 3,9 градуса.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень безопасности из-за сильных порывов ветра, который начнет действовать с 21 часа четверга.