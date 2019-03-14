РИАМО - 14 мар. На дорогах столицы в четверг после обеда зафиксированы серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, затруднения наблюдаются на северо-западе внутренней и внешней стороны МКАД, на юго-востоке магистрали. Также плотные заторы образовались практически на всем Третьем транспортном кольце, Садовое кольцо пробки практически замкнули полностью.

Наиболее плотное движение на улицах в центре города, к примеру, в заторах стоят Москворецкая набережная, улица Солянка, Смоленский, Покровский, Гоголевский бульвары, улица Новый Арбат, Тверская улица. Пробки также образовались на Нижегородской улице, на Кутузовском проспекте, на Краснопресненской набережной.

По прогнозу сервиса, к 19:00 пробки достигнут 8 баллов, машин на столичных дорогах прибавится. Спад трафика ожидается к 20:00 – прогнозируется 6 баллов. Спокойное движение в 4 балла будет к 21:00.

В Подмосковье и Москве на 14 и 15 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.