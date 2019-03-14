РИАМО - 14 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно США «сломали» договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между СССР и США в 1987 году, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Мы категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу. <…> Именно США стали источником слома документа, фактически пойдя на нарушения. Применение Вашингтоном ряда систем, которые де-факто шли в нарушение основных положений, собственно и привело к этому», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в бюджет США заранее был включен пункт об испытании ракет, которые ранее запрещались ДРСМ.

«Естественно реализация мер без испытаний зачастую бывает невозможной. Поэтому это логическое продолжение той ситуации, о которой я только что говорил», – заключил Песков.

Четвертого марта Путин подписал документ «О приостановлении Россией выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности». Указ подписан в связи с необходимостью принятия «безотлагательных мер» из-за нарушения ДРСМД американской стороной.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода Вашингтона из ДРСМД 2 февраля. Решение объяснили якобы имевшими место нарушениями соглашения со стороны Москвы.

МИД РФ обращал внимание, что именно США нарушали условия соглашения. К примеру, в Румынии и Польше размещены американские установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк».

Договор РСМД – соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанное 8 декабря 1987 года.