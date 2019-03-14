РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В текущем году планируется разработать и реализовать проект благоустройства сквера у Дома культуры «ЗиО» подмосковного Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой благоустроить сквер у ДК «ЗиО» в микрорайоне Северный. Она отметила, что жителям негде гулять, так как рядом нет благоустроенной парковой зоны.

«По существу поставленных вопросов сообщаю, что в настоящее время планируется разработка и реализация проекта благоустройства сквера у ДК «ЗиО», срок реализации – 2019 год», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.