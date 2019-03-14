РИАМО - 14 мар. В Подмосковье и Москве в выходные начнется бурное таяние снега, в регион придет апрельское тепло, сообщается на сайте «Метеоновости».

Малооблачный антициклон, вернувший на Московскую землю ночные морозы, днем в четверг порадует солнцем и теплом. А затем эстафету передаст циклонам, которые принесут в центр России тепло и влагу Атлантики.

«И если в пятницу и субботу среднесуточное значение температуры воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы, то уже в воскресенье она превысит средние показатели почти на 4 градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А, по климату, это время бурного таяния снега!» — говорится в сообщении.

До этого, 15 марта, в регионе ожидается облачная погода, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура под утро понизится до минус 1-6 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, и с южными ветрами начнет поступать относительно теплый воздух. Максимальная температура составит от 2 до 4 тепла.

«В субботу влияние циклона, усилится. Атмосферное давление продолжит понижаться, и при облачной погоде небольшие осадки станут приниматься и ночью, и днем. Температура существенно не изменится: в ночные часы еще сохранятся слабые морозы, от минус 1 до минус 3 градусов, а днем она перейдет через ночь в сторону положительных значений и ожидается от 1 до 3 градусов тепла», — добавляется в сообщении.

Еще теплее станет 17 марта. Ночью температура будет около 0, а днем повысится до плюс 3-5 градусов.