РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В поселке Дубровицы Подольска начали оформлять площадки для сбора мусора в индивидуальном стиле, соответствующем архитектурному облику поселка, на круглом столе в Мособлдуме активист предложил транслировать этот опыт на весь регион, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Круглый стол на тему «Развитие практики инициативного бюджетирования в Московской области» прошел в Мособлдуме 13 марта. От Подольска на встречу поехал Старчак. Он рассказал, как ТОС «Дубровицы» и общественное движение «Дубровчане» совместно с представителями кафедры средового дизайна Московской художественно-промышленной академии имени Строганова разработали несколько проектов обустройства и ограждения площадок.

«Мы спроектировали современные экологичные контейнерные площадки, соответствующие архитектурному облику поселка и не вызывающие негативных «мусорных» ассоциаций. Власти пошли нам на встречу, и в поселке уже сделали концепцию на две площадки, а на одну рабочую документацию. На круглом столе я предложил распространить этот опыт на весь регион», – сказал Старчак.

Инициативное бюджетирование (ИБ) или партисипаторное бюджетирование – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств. Закон об ИБ принят Мособлдумой в 2018 году, в настоящее время разрабатываются необходимые подзаконные акты. Первые проекты ИБ планируют реализовать в 2020 году.