РИАМО - 14 мар. В новой Москве проложат автомобильную дорогу, параллельную Калужскому шоссе, дорога Мамыри – Пенино – Шарапово протянется от поселка Мосрентген в сторону Троицка до строящейся автодороги, соединяющей магистрали М3 «Украина» и «Калужку», говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Это будет четырехполосная трасса – по две полосы в каждую сторону, построенная по самым современным технологиям. Дорожники уложат высококачественное дорожное полотно, оборудуют тротуары, возведут необходимые инженерные коммуникации в соответствии со всеми требованиями безопасности. По дороге будет организовано движение общественного транспорта», – рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, новая дорога позволит существенно снизить нагрузку на Калужское шоссе на участке от МКАД практически до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО. Общая протяженность трассы составит 10,2 километра.

На первом этапе строительства дорога протянется на юго-запад от Николо-Хованской улицы до строящейся сегодня трассы М3 Украина – Середнево – Марьино – Десна, к которой примкнет в районе деревни Пенино. В этот период дорога соединит между собой трассы Солнцево – Бутово – Видное и М3 Украина – поселок Ямонтово, напрямую свяжет населенные пункты Николо-Хованское, Летово и Пенино. На пересечении с магистралями оборудуют транспортные развязки, соорудив путепроводы. На этом же этапе будет построен мост через реку Сосенку длиной 140 метров.

На втором этапе дорогу продлят с противоположной стороны до улицы Адмирала Корнилова в районе деревни Мамыри поселения Мосрентген.

Таким образом, с учетом других реализуемых сейчас проектов путь от Московской кольцевой автодороги до трассы М3 Украина – деревня Середнево – деревня Десна можно будет проделать, не выезжая на Калужское шоссе. В результате значительно повысится пропускная способность транспорта на данном направлении, существенно сократится время пребывания в пути.

«Ввод в эксплуатацию в целом обоих участков автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово намечен на 2023 год», – уточнил Жидкин.

Всего к 2035 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию 700 километров автомобильных дорог.