РИАМО - 14 мар. Глава подмосковных Мытищ Виктор Азаров провел официальную встречу с делегацией медицинских работников из Дюрена (ФРГ), которые осмотрели Мытищинскую городскую больницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Представители старейшего в Дюрене госпиталя прибыли в подмосковный город-партнер с целью обмена опытом. Они посетили Мытищинскую городскую клиническую больницу, где осмотрели сосудистый центр, перинатальный центр, хирургические отделения, а также отделение восстановительного лечения и ознакомились с методами реабилитации пациентов после тяжелых травм.
Азаров, подводя итоги встречи с немецкими медиками, отметил, что сегодня медицина в Германии - одна из лучших в мире.
«Поэтому нам было интересно узнать, как гости оценят уровень нашего медицинского обслуживания. Естественно медики пообщались профессионально. Германия использует в медицине новейшие технологии, что ценно и полезно для наших врачей, но в первую очередь полезно для наших жителей», — добавил Азаров.
Ответный визит мытищинских врачей в Дюрен планируется в сентябре 2019 года.
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