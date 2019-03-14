РИАМО - 14 мар. Глава подмосковных Мытищ Виктор Азаров провел официальную встречу с делегацией медицинских работников из Дюрена (ФРГ), которые осмотрели Мытищинскую городскую больницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Представители старейшего в Дюрене госпиталя прибыли в подмосковный город-партнер с целью обмена опытом. Они посетили Мытищинскую городскую клиническую больницу, где осмотрели сосудистый центр, перинатальный центр, хирургические отделения, а также отделение восстановительного лечения и ознакомились с методами реабилитации пациентов после тяжелых травм.

«Мы посмотрели, как у вас устроена медицина. Оказалось, что у нас много общего. Мы поразились, как много медицинского персонала обслуживает вашу больницу, у нас такого количества работников нет. И мы также поняли, что у нас много одинаковых проблем, в частности, содержание старых помещений, поиски обслуживающего персонала для больницы», — сказал директор больницы Дюрена Гереон Блюм.

Азаров, подводя итоги встречи с немецкими медиками, отметил, что сегодня медицина в Германии - одна из лучших в мире.

«Поэтому нам было интересно узнать, как гости оценят уровень нашего медицинского обслуживания. Естественно медики пообщались профессионально. Германия использует в медицине новейшие технологии, что ценно и полезно для наших врачей, но в первую очередь полезно для наших жителей», — добавил Азаров.

Ответный визит мытищинских врачей в Дюрен планируется в сентябре 2019 года.