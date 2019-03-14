РИАМО – 14 мар. Жителям одного из домов в Домодедове по предписанию Госжилинспекции Московской области вернули более 500 тысяч рублей, переплаченных за отопление, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Проверить правильность начислений попросили жители дома №25, корпуса 3 по Лунной улице в Западном микрорайоне городского округа Домодедово. Инспекторы установили, что УК, управляя домом с индивидуальным тепловым пунктом, применяла неверную методику при расчете платы за отопление. Жилинспекторы предписали в течение месяца провести перерасчет и впредь придерживаться Правил предоставления коммунальных услуг при выставлении платежных документов.

«Управляющая компания «Мкр Дружба-Запад» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета жителям дома №25 корпус 3 по Лунной улице в Западном микрорайоне городского округа Домодедово», – говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, управляющая организация вернула всю сумму.

«При проверке исполнения предписания было установлено, что управляющая организация произвела перерасчет жителям дома на Лунной улице по коммунальной услуге «отопление». Точная сумма корректировки составила 525 тысяч 488 рублей 89 копеек», – заключил Соков.