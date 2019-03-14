РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В подмосковном Королеве будут решать вопрос с парковкой у школ по итогам проверки общественной палаты, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель палаты Ольга Корнеева.

С 25 февраля по 11 марта члены общественной палаты проверяли территории городских школ №№2, 6, 22, 20, гимназий №№18, 5, а также «Российской школы» и лицея №19.

«Мониторинг территорий образовательных учреждений показал, что родителям приходится использовать в качестве парковочных карманов часть тротуаров, по которым школьники идут от ворот к «зебре» или останавливаются у ворот школы, перекрывая свободный доступ в образовательные учреждения», – сказала Корнеева.

Кроме того, припаркованные возле школ машины по обе стороны создают пробки на дорогах и закрывают обзор пешеходам, переходящим улицу. Посадка и высадка детей в авто производится с газона или с проезжей части. Расположение учебных заведений, в основном, позволяют организовать у школ парковочные пространства. Улицы и дворовые территории примыкают сразу с трех сторон, но ни на одной из них у школьного забора парковочных карманов нет.

«Общественная палата рекомендует совместно с объединенной комиссией по безопасности дорожного движения и управлением дорог, благоустройства и экологии администрации Королева провести комплексное обследование внешних территорий, примыкающих к детским учреждениям города, выявить недостатки в организации движения возле них, в том числе отсутствие парковочных пространств, и по итогам обследования принять меры», – заключила Корнеева.

Общественная палата будет держать вопрос на контроле.