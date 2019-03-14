РИАМО - 14 мар. Подмосковный завод Ордена Дружбы «Объединение «Гжель» стал победителем в Национальном рейтинге туристических брендов по итогам 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«На выставке «Интурмаркет» завод Ордена Дружбы народов «Объединение «Гжель», представивший свою продукцию под общим брендом «Гжель» по инициативе некоммерческой организации «Союз «Гжель», которая направлена на развитие этого промысла, стал победителем в Национальном рейтинге туристических брендов по итогам 2018 года», – говорится в сообщении.

Церемония награждения проходила в рамках выставки «Интурмаркет» 9 марта. Международная выставка «Интурмаркет-2019» прошла в «Крокус ЭКСПО» 9–11 марта.

Завод Ордена Дружбы Народов «Объединение «Гжель» – крупнейшая и старейшая русская компания, производящая фарфоровые изделия народного художественного промысла Гжель. Создатель и правообладатель современных художественно-стилевых особенностей гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь веков.