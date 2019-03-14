РИАМО – 14 мар. Госжилинспекция Подмосковья выдала администрации Наро-Фоминского городского округа 12 предписаний на устранение нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы выявили 17 нарушений по итогам плановой проверки соблюдения жилищного законодательства. Они выдали два предписания по исполнению нового полномочия, вступившего в силу 12 января. Речь идет о правилах выбора временной УК для «бесхозяйных» многоквартирных домов. Это МКД, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления или по конкурсу не определена управляющая организация. Тем самым, администрация Наро-Фоминского округа до 3 июня должна сформировать перечень организаций для управления такими домами, а к 7 июня уже определить временную УК для шести домов в поселках Калининец, Новая Ольховка и Селятино, а также деревне Новоглаголево.

«Было выявлено, что в городском округе не принят план проведения плановых проверок в отношении нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2019 год. Устранить это нарушение необходимо до 4 апреля. В то же время органу местного самоуправления предписано не превышать полномочий муниципального жилищного контроля, то есть не проводить проверок в отношении лицензированных управляющих организаций и товариществ собственников жилья», – говорится в сообщении.

При проверке также выяснилось, что в Наро-Фоминском городском округе более 120 домов оказались «потерянными» в плане-графике готовности к эксплуатации в отопительный период.

«Для 561 многоквартирного дома не была проведена оценка критериев очередности проведения капитального ремонта. Еще в 65 домах администрации необходимо обеспечить созыв общих собраний собственников по вопросу избрания советов МКД», – отмечается в материале.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, несколько предписаний, которые были получены властями округа, касались устранения нарушений в ведении документооборота.

«В частности, требованиям законодательства не соответствовали сразу несколько документов по учету нуждающихся в муниципальном жилье граждан, а также договор найма жилого помещения маневренного фонда. Кроме того, наши инспекторы выявили случаи, когда администрация Наро-Фоминского городского округа не направляла акты приемки перепланировок в орган регистрации прав, как того требует Жилищный кодекс», – заключил Соков.