РИАМО - 14 мар. По итогам прошедшей недели в городских округах Краснознаменск, Орехово-Зуево и Серпухов отмечен хороший темп работы административных комиссий, всего в Подмосковье за неделю пресекли свыше 130 нарушений чистоты, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«По итогам недели в Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили хороший темп работы административных комиссий в городских округах Краснознаменск, Орехово-Зуево и Серпухов. Всего за неделю 67 административных комиссий Московской области вынесли 132 постановления», – говорится в сообщении.

Все выявленные нарушения были устранены.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.