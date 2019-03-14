РИАМО - 14 мар. На Кастанаевской улице в Москве пьяная женщина разбила градусник и вылила содержимое на форму сотрудника полиции, нападавшая задержана, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Десятого марта марта по адресу: улица Кастанаевская, дом 60, при отработке сообщения об угрозе убийства находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 41-летняя женщина разбила ртутный градусник и с угрозами в адрес полицейских вылила содержимое на форменную одежду участкового уполномоченного полиции, старшего лейтенанта полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что гражданка задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства.