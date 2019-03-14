РИАМО - 14 мар. Подмосковные саночники завоевали бронзовые медали на первенстве России, которое проходило с 13 по 14 марта в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В составе сборной команды Подмосковья бронзовыми призерами в гонках двухместных экипажей стали спортсмены Евгений Лобеев, Елисей Малиновский и Вячеслав Филимонов. Обладатели третьего места проехали трассу с итоговым временем 2:23.562 секунды», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что саночники из Московской области не первый год показывают достойные результаты, а также навязывают трудную борьбу своим конкурентам на всероссийских и международных первенствах.

«Особенно приятно, что, когда мы говорим о современном подмосковном санном спорте, мы вспоминаем имя не только Виктории Демченко, но и других наших спортсменов. Например, очередной подиум на первенстве России принес успех экипажам Евгения Лобеева, Елисея Малиновского и Вячеслава Филимонова, которые, завоевали бронзовые медали соревнований с отставанием от лидера всего в 0,8 секунды», – заключил министр.