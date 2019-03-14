РИАМО - 14 мар. Более 300 руководителей территориальных структурных подразделений Минсоцразвития и специалистов учреждений соцобслуживания граждан написали «Служебный диктант», текст которого прочитал телеведущий Михаил Зеленский, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В этом году темой диктанта стали нормы делового этикета специалиста социальной защиты Московской области.

«Мы проводим диктант уже 3 год подряд и главная его цель – повышение уровня культуры общения с получателями социальных услуг, формирование практических навыков подготовки документов и деловых писем. По результатам диктанта мы проведем обучающие тренинги и семинары», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По результатам диктанта будут выявлены типичные ошибки, работа над которыми будет заложена в обучающие семинары и тренинги, среди которых «Культура письменной речи»; «Культура делового общения специалистов организаций социального обслуживания»; «Современный этикет. Деловой стиль социального работника Московской области»; «Виды, стадии и разрешение профессиональных конфликтов»; «Сохранение эмоционального равновесия в сложной ситуации».

«Целиком исключить жалобы не удастся, но мы будем прилагать все усилия, чтобы их было как можно меньше. По итогам этого диктанта мы проведем конференции, семинары, тренинги, в которых подробно разберем допущенные ошибки», – добавила министр.