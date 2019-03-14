РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В подмосковных Люберцах проходит муниципальный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», в нем приняли участие около 900 школьников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежегодные «Президентские состязания» проводят с целью пропаганды здорового образа жизни. В муниципальном этапе принимают участие около 900 учащихся из 35 школ округа. Команды-победительницы в апреле-мае поедут на региональный этап «Президентских состязаний», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в течение двух дней школьные команды сразятся в спортивном многоборье, эстафетном беге, творческом конкурсе и тестировании.

«В каждой команде по 16 участников – 8 юношей и 8 девушек. Команды выступают в трех возрастных категориях – с 5 по 11 классы», – отметил Ружицкий.

Лучшие команды будут определены по количеству набранных баллов. Им вручат грамоты, кубки и медали, а также они получат «путевку» на региональный этап всероссийских соревнований.