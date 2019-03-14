РИАМО - 14 мар. Самым распространенным нарушением в сфере дорожного и придорожного сервиса в Московской области является несоблюдение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, сообщил в четверг министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«В первую очередь ВРИ должен соответствовать бизнесу. Сейчас любой желающий может зайти в публичную кадастровую карту и посмотреть нужную информацию. Всеобщая цифровизация не только для налогов существует, но чтобы бизнесу было понятно и удобно честно работать. Я сам человек из бизнеса, весь этот путь проходил с другой стороны. Мы выстраивали отношения так, чтобы наша работа не вызывала вопросов», - сказал Посаженников.

Как отмечается в материалах к мероприятию, основными нарушениями на объектах дорожного сервиса являются незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов в бюджет, нарушение земельного, экологического законодательства, требований пожарной безопасности, несоблюдение безопасности дорожного движения, низкое качество предоставляемых услуг.

В Московской области межведомственная комиссия проводит мониторинг объектов придорожного сервиса. По результатам обследования 42% предприятий имеют отдельные нарушения, и 53% полностью не соответствуют законодательству. В отношении последних проверку проведут контрольно-надзорные органы региона.