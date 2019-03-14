РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. В школе №8 для детей с особенностями развития подмосковной Балашихи проходит финал ХIII Регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», куда съехалось около 50 участников из 30 муниципальных образований Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Организаторами выступили министерство образования Подмосковья, ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья Московской области при поддержке благотворительного фонда «Путевая звезда».

«Сегодня на конкурс представлено 35 школ из 30 муниципальных образований Московской области и 48 участников. Каждый год он собирает лучших представителей коррекционных школ Подмосковья», – сказал руководитель ассоциации специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья Подмосковья, член экспертного совета по специальному образованию Госдумы РФ Георгий Крюков.

Он добавил, что в течение 3 часов ребята покажут свое мастерство по востребованным и доступным для них на рынке труда специальностей: столярному, швейному и слесарному делу.

По словам Крюкова, сначала участникам провели инструктаж по технике безопасности, затем ребята выполнили тесты на знание теории мастерства, а потом приступили к практической части.

Юные слесари получили задание сделать маховик на водопроводный кран, столяры трудились над столярным соединениям, а швеи соревновались в пошиве летних женских бриджей.

Гости мероприятия в рамках конкурса познакомились с выставкой творчества работ воспитанников коррекционных школ Московской области. Темой выставки стал «Год театра».

В ходе работы конкурса для сопровождающих педагогов состоялись обучающие мастер-классы по изготовлению гелевой свечи, рисунков на камнях, росписи, мыловарению.

Директор школы №8 для детей с особенностями развития Ольга Бортновская рассказала, что в финале конкурса от городского округа принимало участие три человека Рамиля Савельева (швейное дело), Даниил Каржавин (слесарное дело), Кирилл Тетянинец (столярное дело).

«Данный конкурс – это большой обмен опытом для нас. Уровень наших ребят с каждым годом совершенствуется, работы усложняются и категории участников конечно разные. Здесь во многом зависит от психофизических особенностей», – отметила Бортновская.

Итоги конкурса будут подведены вечером. Победители получат призы, грамоты и благодарности. Лучшие будут отобраны на всероссийский чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью.